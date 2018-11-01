В Крыму задержали местного жителя, воевавшего в Донбассе на стороне ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Крымчанин, участвовавший в незаконном вооруженном формировании на территории Украины, задержан в Крыму, сообщает крымское погрануправление ФСБ России.

"Установлено, что 22-летний житель Кировского района Республики Крым прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, и в период с 2016 по 2018 год входил в состав батальона имени Н. Челибиджихана и общественного формирования "Аскер", а также являлся активным участником так называемой "экономической блокады Крыма", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следственным отделом крымского управления ФСБ России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

"По адресам его проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты средства коммуникации и компьютерная техника. В настоящее время житель Кировского района Республики Крым задержан", — говорится в сообщении.

Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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