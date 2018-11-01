СК попросил арестовать трех новых фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне"

НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ просит суд в Кемерово арестовать трех новых фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Центральным районным судом Кемерово 1 ноября рассматриваются ходатайства старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Комкова Э.В., Чередниченко Н.П., Вишневского В.Н.", — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унес 60 жизней. Фигурантами уголовного дела до настоящего времени являлись 12 человек, среди них — владельцы и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.