В Забайкалье сотрудника колонии заподозрили в применении силы к осужденному

КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Следователи подозревают сотрудника исправительной колонии №10 города Краснокаменск Забайкальского края в превышении должностных полномочий, он, по версии следствия, дважды ударил осужденного, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК региона Егор Марков.

"По предварительным данным, осужденный находился в штрафном изоляторе (ШИЗО — используется для нарушителей режима — ред)… В результате конфликта за неправомерное поведение заключенного, сотрудник учреждения дважды ударил его рукой — по голове и по спине. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 3, статьи 286 УК РФ. Выясняются все обстоятельства", — сказал Марков.

В Читинской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, сообщили, что по данному факту были опрошены сотрудники исправительного учреждения, изучены записи видеорегистраторов, истребованы служебные документы.

Краснокаменская ИК №10 известна тем, что в ней отбывал наказание экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский.