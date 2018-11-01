В больницах Крыма остаются 11 пострадавших при ЧП в Керченском колледже

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. На стационарном лечении в больницах Крыма остаются 11 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, изначально были госпитализированы 26 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского минздрава.

"На стационарном лечении остаются 11 пострадавших, еще несколько человек были выписаны накануне", — сказали в ведомстве.

В республиканской детской клинической больнице в Симферополе остаются пять пациентов, в республиканской больнице имени Семашко – один, двое пострадавших проходят лечение в больнице скрой помощи №6 в столице Крыма, еще три пациента — в керченской городской больнице №1, уточнили в минздраве.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

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