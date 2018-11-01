В Тюменской области семь человек пострадали в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали вечером в среду в ДТП с участием автомобилей Toyota Vitz, Daewoo Nexia и "Камаз" в Тюменской области, сообщает в четверг управление Госавтоинспекции по региону.

"В десятом часу вечера на 74-м километре автодороги Ишим-Казанское автомобиль Toyota Vitz, обгоняя попутный большегруз "Камаз", выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, от удара "Тойоту" отбросило в прицеп обгоняемого "Камаза". В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей, – две семьи из села Афонькино Казанского района и города Заводоуковск", — говорится в сообщении.

Водитель Toyota, которой в среду исполнилось 42 года, получила ушиб колена. У трех пассажиров этого автомобиля, 41-летнего мужчины, 15-летнего подростка и годовалой девочки, переломы и другие повреждения. 47-летний водитель Daewoo, его 7-летний сын и 45-летняя жена получили переломы и другие травмы. Предварительно 7-летний пассажир "Дэу" не был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются, уточняет ГИБДД.