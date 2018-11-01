В Ульяновской области семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

САМАРА, 1 ноя — РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием маршрутки на трассе в Ульяновской области, сообщает ГУМЧС по региону.

По информации ведомства, авария произошла утром 1 ноября на трассе "Средняя Якушка — Новочеремшанск" в Новомалыклинском районе Ульяновской области. В маршрутном автомобиле "Газель" находились, по информации МЧС, 13 человек.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 7 человек, в том числе 2 детей", — говорится в сообщении ГУМЧС.

Однако, как сообщили РИА Новости в УМВД по области, ДТП случилось на пятом километре автодороги "Ульяновск – Димитровград – Самара – Новая Малыкла". По предварительным данным полицейских, маршрутка ехала из Димитровграда в Новую Малыклу, ее 47-летний водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Количество пострадавших уточняется.