БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя — РИА Новости. Человеческие останки и черепа с пулевыми отверстиями, которые житель Благовещенска Амурской области обнаружил на своем участке во время строительных работ, не представляют археологической ценности, рассказал РИА Новости директор регионального Центра по сохранению историко-культурного наследия.

Ранее в СУСК РФ по Амурской области РИА Новости рассказали, что житель Приамурья нашел кости и черепа, сообщил об этом в правоохранительные органы, после чего была начата доследственная проверка. Были изъяты два целых черепа и фрагменты третьего, судебно-медицинская экспертиза установит механизм образования пулевых отверстий на черепах, давность смерти, пол и расу.

"Найденным останкам менее 100 лет, на них есть эмаль, костные хрящи. Это не памятник археологии. Также найдены фрагменты обуви, сапоги, портянки, металлическая кружка. Более точные данные будут после судмедэкспертизы, могу сказать, что это не объекты археологического наследия", — рассказал Волков РИА Новости.

Нашедший останки Виталий Кваша опубликовал фотографии в своем аккаунте в Instagram , на них видно, что на одном из черепов сохранилась металлическая зубная коронка.

И.о. старшего помощника руководителя регионального СУСК Олег Мясоедов рассказал РИА Новости, что в рамках доследственной проверки сделан запрос в Амурский областной краеведческий музей. "Запрошена историческая справка", — сказал собеседник агентства.