Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста братьям Магомедовым

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы рассмотрит в четверг ходатайство следствия о продлении срока ареста владельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, обвиняемым в мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщили РИА Новости в суде.

Суд также рассмотрит просьбу следствия о продлении меры пресечения главе входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову. Его обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.

Судебное заседание назначено на 15.00.

Следственный департамент МВД предъявил Зиявудину Магомедову обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате и организации преступного сообщества. Магомеду Магомедову предъявлены обвинения по тем же статьям, а также по статье "незаконный оборот оружия".

Следствие считает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

Братья Магомедовы были арестованы в Москве в конце марта в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными фигуранты дела себя не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (2017 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.