Экс-губернатор Еврейской автономной области Винников не признал вину в суде

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Экс-губернатор ЕАО Александр Винников, обвиняемый в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенной цене, на первом заседании суда по его делу не признал вину, сообщил РИА Новости представитель Биробиджанского районного суда.

Винников обвиняется по части 4 статьи 33, части 2 статьи 285 Уголовного кодекса за "подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями". По версии следствия, с марта 2014 года по май 2015-го он давал начальнику управления здравоохранения области указания закупить на торгах медоборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости. Экс-губернатор дожидался суда под подпиской о невыезде. В четверг Биробиджанском суде начались слушания по делу.

"На первом судебном заседании Винников не признал вину. Следующее заседание по делу пройдет в 9.30 15 ноября", — сказал собеседник.

Винников занимал пост губернатора Еврейской автономной области с 25 февраля 2010 года по 24 февраля 2015 года.