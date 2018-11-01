Угрозы перехода огня с горящего дома на Счетную палату нет

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Угрозы распространения огня с горящего в центре Москвы дома нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

В центре Москвы на площади 2 тысячи квадратных метров горит заброшенный дом по адресу Зубовская улица 14/2, находящийся в нескольких метрах от здания Счетной палаты России и непосредственно примыкающий к общежитию Общевойсковой академии российских вооруженных сил. В МЧС ранее сообщили, что из этих зданий никого не эвакуировали.

"Угрозы распространения на соседние постройки нет", — сказал собеседник.

На место прибыл руководитель столичного главка МЧС Илья Денисов.