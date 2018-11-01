МЧС сообщило об угрозе обрушения горящего здания в центре Москвы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Горящее в центре Москвы выселенное здание может обрушится, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

В центре Москвы горит заброшенный дом по адресу Зубовская улица 14/2, находящийся в нескольких метрах от здания Счетной палаты России и непосредственно примыкающий к общежитию Общевойсковой академии российских вооруженных сил. В МЧС ранее сообщили, что из этих зданий никого не эвакуировали.

"Есть угроза обрушения", — сказал собеседник.

Он добавил, что площадь пожара по-прежнему составляет 2 тысячи квадратных метров.