Здания рядом с горящим в центре Москвы домом пока не эвакуировали

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Расположенные рядом с горящим центре Москвы домом здания пока не эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

В центре Москвы на площади 2 тысячи квадратных метров горит заброшенный дом по адресу Зубовская улица 14/2, находящийся в нескольких метрах от здания Счетной палаты России и непосредственно примыкающий к общежитию Общевойсковой академии российских вооруженных сил.

"Эвакуация из зданий, которые находятся рядом с пожаром, не проводилась", — сказал собеседник.