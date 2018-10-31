Спасатели справились с открытым горением на Гжельском кирпичном заводе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на Гжельском кирпичном заводе в Московской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Возгорание в ангаре Гжельского кирпичного завода в Раменском районе произошло вечером в среду.

Площадь горения составила 1,8 тысячи квадратных метров.

"В 21.13 — ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.

Всего к тушению привлекли 72 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС 23 человека и восемь единиц техники.