В Ижевске погиб подросток, которому на голову обвалилась часть фонтана

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Подросток скончался из-за обрушения на него части фонтана в Ижевске, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"По данным следствия, 31 октября группа 15-летних школьников – жителей Ижевска гуляла в городском парке культуры и отдыха имени Горького. Около 17 часов на одного из подростков упала часть конструкции фонтана. В результате полученной травмы головы школьник скончался", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" и приступили к выемке документации на фирме-изготовителе фонтана и допросу очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.