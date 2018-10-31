Полиция проверяет информацию о похищении человека на северо-западе Москвы

МОСКВА, 31 окт РИА Новости. Полиция Москвы проверяет информацию о похищении мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"В службу 02 обратился заявитель, который сообщил, что мужчину грубо посадили в автомобиль. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы отметил, что инцидент произошел на северо-западе столицы, по улице Исаковского, и в округе введен план "перехват".