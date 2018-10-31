Решение о поднятии затонувшего в Мурманске плавдока примут в ближайшие дни

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Решение о том, поднимать ли плавучий док, затонувший в Мурманске, будет принято в ближайшие два дня, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Комментируя ущерб от затопления дока, Мантуров отметил, что сначала нужно провести работы по его поднятию из воды. "Будет приниматься решение (о поднятии — ред.), сейчас водолазы работают. В ближайшие два дня будет принято решение", — добавил министр.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы крейсера. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.

Всего во время ЧП на плавдоке пострадали четыре человека, они были доставлены в больницы города, двое из них были отправлены на амбулаторное лечение. Состояние одного из остававшихся в больницах не представляет угрозы для жизни, состояние второго пострадавшего во вторник оценивалось как крайне тяжелое.

Впоследствии вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о создании межведомственной комиссии с участием Минобороны и представителей промышленности по расследованию причин аварии ПД-50. По его словам, плавдок, скорее всего, поднимут со дна.