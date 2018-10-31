В Карелии объявили в розыск пропавшую мать с пятью детьми

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 окт – РИА Новости. Служба судебных приставов Карелии объявила в розыск мать с пятью маленькими детьми, исчезнувшую больше недели назад из города Костомукша, сообщает ведомство.

"В отделе судебных приставов по Костомукше 10 октября заведены розыскные дела в отношении несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.

Приставы разыскивают четырехлетних двойняшек Мирославу и Ульяну, пятилетнего Ярослава, 10-летнего Алексея и 12-летнего Никиту. Ведомство опубликовало фотографии пропавшей семьи.

"Детей в неизвестном направлении вывезла мать", — пояснили в ведомстве, добавив, что 36-летняя женщина является должником, не уточняется, по каким делам.

В службе судебных приставов пока не комментируют, по каким причинам женщина была объявлена в розыск, кроме того, что это было сделано по решению суда.