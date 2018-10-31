В Кирове будут судить повара детсада, заразившую сальмонеллезом 11 детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Повар детского сада поселка Фаленки Кировской области, где заболели сальмонеллёзом 11 детей, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Заболевание сальмонеллезом 11 детей в возрасте от 2 до 4 лет было зарегистрировано в мае в детском саду "Родничок" в поселке Фаленки Зуевского района Кировской области. По факту массового заболевания воспитанников детсада было возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, повар учреждения преступно отнеслась к исполнению своих должностных обязанностей, нарушила элементарные санитарные правила, обеспечивающие соблюдение технологии приготовления пищи. Находясь в помещении пищевого блока детского сада, перед началом приготовления блюд она не тщательно промывала руки с мылом после посещения туалета. Из-за допущенных ею нарушений 11 воспитанников учреждения заболели сальмонеллезом, носителем которого являлась обвиняемая. Вину обвиняемая признала полностью. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Согласно санкции статьи Уголовного кодекс РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей, женщине может грозить наказание в виде ограничения свободы на один год.