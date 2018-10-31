В Архангельске рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в здании ФСБ

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв. 31 октября 2018

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв. 31 октября 2018

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Состояние одного из пострадавших при взрыве в здании ФСБ в Архангельске оценивается как тяжелое, мужчина перенес операцию, сообщает правительство Архангельской области со ссылкой на губернатора Игоря Орлова.

"Как сообщил Игорь Орлов, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, мужчина прооперирован", — говорится в сообщении. Глава региона поручил руководителям профильных министерств и ведомств оказать пострадавшим необходимую помощь.

По мнению губернатора, молодёжь подвергается "очень жёсткому, беспринципному" воздействию со стороны сил, "для которых их жизнь, семьи, их окружение совершенно не интересны".

"И я, конечно, связываю это с тем процессом, который пытаются организовать у нас деструктивные силы для вовлечения молодёжи и школьников в различные акции", – отметил Орлов.

В среду Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ в Архангельске, пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно, устроивший взрыв, погиб от ранений. СК признал взрыв терактом и заявил, что, по предварительной информации, самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.