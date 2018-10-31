Устроивший теракт в здании ФСБ в Архангельске действовал один

Сотрудник полиции у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

Сотрудник полиции у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Следствие установило, что молодой человек, устроивший взрыв в здании УФСБ в Архангельске, действовал один, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области со ссылкой на губернатора Игоря Орлова.

В среду Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ, пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. СК признал взрыв терактом и заявил, что, по предварительной информации, самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

"Сейчас следствие проводит большую работу, связанную с установлением причин, которые привели к трагедии. Оцениваются множество факторов. При этом на сегодняшний день подтверждено – молодой человек действовал один", — сказал Орлов.

При этом он отметил, что власти региона приняли все необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения. Исходя из оперативной информации, уровней террористической опасности на территории региона было решено не вводить.