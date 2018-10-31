В ЯНАО осудили экс-полицейского, закопавшего в сугробе тело задержанного

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник МВД из Ямало-Ненецкого автономного округа приговорен к пяти годам колонии после того, как закопал в сугробе тело мужчины, пытаясь скрыть его смерть в отделении полиции, сообщает в среду региональная прокуратура.

Окружное следственное управление в феврале сообщало о задержании участкового из села Толька Красноселькупского района, который, узнав от женщины о том, что пьяный сожитель нанес ей побои, решил не регистрировать заявление и ограничиться профилактической беседой с мужчиной. Для этого он доставил его в отделение полиции, поместив в камеру для задержанных, где не было отопления.

Уточнялось, что после этого бывший сотрудник МВД покинул поселковый пункт полиции, надеясь, что с потерпевшим ничего не случится. Однако на следующее утро он обнаружил, что мужчина скончался. Пытаясь скрыть этот факт, участковый вывез тело погибшего за пределы населенного пункта и спрятал в сугробе за обочиной объездной дороги, где его обнаружили примерно через 20 дней.

По данным следствия, в ходе расследования правоохранительные органы выявили еще один случай, связанный с превышением полномочий данным сотрудником. Летом 2015 года, увидев, как двое жителей поселка распивают спиртное в общественном месте, экс-полицейский незаконно поместил одного из них в нефункционирующую камеру для административно задержанных, выпустив его только на следующий день.

Уголовное дело в отношении бывшего полицейского возбудили по статье УК РФ, связанной с превышением должностных полномочий. Сделано это было лишь по требованию прокурора, подчеркнули в надзорном ведомстве, заявив, что сам мужчина свою вину не признавал.

"В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также добавляется, что суд лишил экс-участкового права занимать должности в правоохранительных органах на три года.