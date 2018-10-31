В Архангельске не отменят празднование Дня народного единства из-за взрыва

Сотрудник полиции с собакой у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области

Сотрудник полиции с собакой у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мероприятия, посвящённые Дню народного единства и Эстафете огня Универсиады, пройдут в Архангельске как запланировано, несмотря на взрыв у здания ФСБ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.

"Все ранее запланированные мероприятия, посвящённые Дню народного единства и Эстафете огня Универсиады, пройдут в штатном режиме и с соблюдением всех необходимых мер безопасности", — говорится в сообщении.

Губернатор региона Игорь Орлов отметил, что были приняты все предусмотренные меры по безопасности населения. Исходя из того, что молодой человек действовал один, уровни террористической опасности на территории региона не вводили.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил в среду о взрыве у входа в здание ФСБ в Архангельске. Пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно, устроивший взрыв, погиб от ранений. Следственный комитет России завел дело по статьям "Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов", оно передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета.