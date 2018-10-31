Пожар на Гжельском кирпичном заводе локализовали

Пожар на Гжельском кирпичном заводе в Московской области. 31 октября 2018

Пожар на Гжельском кирпичном заводе в Московской области. 31 октября 2018

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Площадь пожара на Гжельском кирпичном заводе в Московской области составляет почти 1,8 тысячи квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили РИА Новости в подмосковном управлении МЧС.

Возгорание в ангаре Гжельского кирпичного завода в Раменском районе произошло вечером в среду.

"Пожар локализован на площади 1800 квадратных метров в 18.55", — сказал собеседник агентства.

Всего к тушению огня привлекли 63 человека и 21 единицу техники, в том числе от МЧС 42 человека и 14 единиц техники.