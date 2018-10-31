В Подмосковье горит ангар Гжельского кирпичного завода

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Возгорание в ангаре Гжельского кирпичного завода Раменского района произошло вечером в среду, сообщается на сайте МЧС.

"(В среду) 31 октября в 17.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, посёлок Гжельского кирпичного завода. По прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение внутри ангара", — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению пожара привлечены 12 человек и четыре единицы техники. На место ЧП выехала оперативная группа Раменского пожарно-спасательного гарнизона.