В Москве из-за обледенения дорог число ДТП увеличилось в два раза

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Число дорожно-транспортных происшествий на дорогах Москвы выросло за сутки почти в два раза, сообщили в среду в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Ранее синоптики сообщали, что в минувшие выходные в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков с дождем и снегом, который впоследствии оледенел.

"Тридцатое октября в городе произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 35 человек, из них один ребенок. Погибших людей в дорожных авариях нет. Было зафиксировано 11 наездов на пешеходов и 16 столкновений, зарегистрировано 629 мелких аварий", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в социальной сети Instagram.

Для сравнения, днем ранее произошло 16 ДТП в которых пострадали 17 человек, также было зафиксировано шесть наездов на пешеходов и восемь столкновений. Кроме того, зарегистрированы 493 мелкие аварии.