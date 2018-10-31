В Коми экс-главу департамента ПФР осудили за взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Бывший начальник департамента Пенсионного фонда РФ в Коми и его заместитель признаны виновными в коррупционном преступлении и получили, соответственно, десять и пять лет лишения свободы, сообщает управление СК по Коми.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику департамента капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного фонда Российской Федерации Сергею Рыжкову и его бывшему заместителю Игорю Кондратенко. Они признаны виновными в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в 2013 году отделение Пенсионного фонда РФ в Коми провело аукцион, по результатам которого с ООО "Рэйт" был заключен контракт купли-продажи здания для нужд отделения в Ухте более чем за 165 миллионов рублей. "Рыжков и Кондратенко, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с одним из собственников здания, содействовали решению вопроса о выделении денежных средств на приобретение здания, а также заключению и исполнению государственного контракта", — говорится в сообщении.

По данным следствия, за это они потребовали от собственника и представляемых им лиц денежное вознаграждение в 18 миллионов рублей. В 2015-2016 годах обвиняемые получили в качестве взятки часть от общей суммы в размере 8 миллионов рублей. "Дальнейшая передача денег проходила под контролем сотрудников ФСБ России. В июле 2017 года после получения 4,5 миллиона рублей был задержан привлеченный фигурантами посредник, а в последующем – с поличным Кондратенко и Рыжков. Всего фигуранты получили в виде взятки 12,5 миллиона рублей от общей суммы в размере 18 миллионов рублей", — отмечается в сообщении.

Рыжкову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 180 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности в течение 12 лет. Кондратенко – в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 36 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. Также суд принял решение конфисковать у подсудимых деньги, полученные в качестве взятки.