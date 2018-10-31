Мосгорсуд отказался освободить фигурантов "кокаинового дела"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил под стражей трех фигурантов громкого дела о контрабанде аргентинского кокаина в Россию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил решение о продлении Иштимиру Худжамову, Али Абянову и Владимиру Калмыкову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения", — огласила решение судья.

Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу защиты, просившей смягчить меру пресечения.

Калмыков заявил в суде, что он не причастен к преступлению. "Я никогда не имел ничего общего с наркоманами, наркотиками и лицами, занимающимися их распространением", — обратился он к судье.

Худжамов добавил, что он помог оперативникам вычислить предполагаемого организатора поставок Андрея Ковальчука — показал им на карте, где находится его дом в Берлине, рассказал, на каком этаже тот живет. "Через две недели его задержали. Мне сказали, вот он приедет в Россию, и мы тебя отпустим. Но я сижу в СИЗО уже десять месяцев", — заявил обвиняемый.

В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Калмыков, Худжамов и Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии.

По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел в их заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.