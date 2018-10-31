В деле об изнасиловании в Башкирии фигурируют начальники районных ОМВД

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Среди полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги в Башкирии, фигурируют два начальника районных ОМВД, сообщает Следственный комитет России.

Ранее СК сообщал, что три высокопоставленных башкирских полицейских задержаны по подозрению в изнасиловании девушки-дознавателя. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

"По подозрению в совершении преступления задержаны: 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району; 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району; 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району", — говорится в сообщении СК в WhatsApp.