В Подмосковье снизилось число аварий с общественным транспортом

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Подмосковный главк МВД зарегистрировал за 9 месяцев этого года 262 ДТП с участием пассажирского транспорта, это на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.

"По статистике аварийности на территории Московской области за 9 месяцев текущего года отмечается положительная тенденция к сокращению аварийности с участием пассажирского транспорта, в частности за истекший период зарегистрировано 262 ДТП, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в авариях погибли 36 человек, что на 28% меньше аналогичного периода прошлого года, 471 человек получили травмы.

"Анализ причин аварий свидетельствует о наличии в большинстве случаев человеческого фактора, как со стороны водителей — несоблюдение установленной скорости, режима труда и отдыха, так и со стороны должностных лиц перевозчиков — невыполнение обязанностей по контролю за техническим состоянием автобусов и предрейсовому медицинскому осмотру", — сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГИББД привлекли к административной ответственности более 139,7 тысячи водителей, 980 должностных лиц автопредприятий, более 20 компаний, которые занимаются организациями перевозок. В Подмосковье также выявлены более 13 тысяч неисправных автобусов.

Всего по России количество ДТП с участием автобусов выросло на 1,5%, до 7794 случаев. Всего погибли более 500 человек и ранены более 11,5 тысячи человек.