МВД направило инспекцию в Башкирию после скандала с изнасилованием

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Группа сотрудников собственной безопасности МВД РФ направлена из Москвы в Уфу для проверки данных об изнасиловании тремя высокопоставленными башкирскими полицейскими девушки-дознавателя, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что трех высокопоставленных башкирских полицейских подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя, заведено дело. По данным регионального СУСК России, инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району.

"По решению руководства ГУСБ МВД России группа сотрудников Главка направлена в Республику Башкортостан для проверки информации о совершении тяжкого преступления в отношении сотрудницы отдела МВД России по Уфимскому району Республики Башкортостан", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подчеркивается, что будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориального органа.

"Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — добавила Волк.