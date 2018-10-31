В Горно-Алтайске проверяют информацию об издевательстве над пенсионером

БАРНАУЛ, 31 окт — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку информации об издевательстве над пенсионером в одной из аптек Горно-Алтайска, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике.

Во вторник в социальной сети "ВКонтакте" и региональных средствах массовой информации появились публикации и видеоролик, на котором сотрудница одной из аптек распыляет химический освежитель воздуха в лицо пожилому посетителю. Пенсионер пытается прикрыть свое лицо и скрыться от струи освежителя, а молодая женщина — провизор аптеки со смехом забрызгивает мужчину аэрозолем, оставляющим пену на его одежде и шее.

"По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.