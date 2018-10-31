В Орле устранили аварию, оставившую без тепла около двух тысяч жителей

ВОРОНЕЖ, 31 окт — РИА Новости. Коммунальные службы устранили аварию на теплотрассе в Орле, которая в среду оставила без отопления и горячей воды 13 жилых домов с населением 2 тысячи человек и два детских сада, сообщает управление МЧС по региону.

Прорыв двух труб произошел на переулке Шпагатный в Заводском районе города. Аварийно-восстановительные работы планировалось завершить к 17.30 мск среды.

"Была произведена замена труб длиной 2 метра каждая. В 16.10 (мск) была возобновлена подача горячей воды и теплоснабжения по штатной схеме", — говорится в сообщении.

Сейчас в Орле 5 градусов тепла.