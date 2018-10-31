В Хабаровске проверили клинику, пациентка которой умерла после операции

ХАБАРОВСК, 31 окт — РИА Новости. Медицинская компания "Региомед", пациентка которой скончалась после пластической операции на груди, не имела соответствующей лицензии, возбуждено дело, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в июле 2018 года женщина перенесла операцию по маммопластике в одной из медицинских клиник Хабаровска. Самочувствие женщины ухудшилось, ее перевели в реанимацию, где она на третьи сутки скончалась. После смерти пациентки возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

Следователи установили, что операцию выполнял один из врачей АО "АМК "Региомед". Заместитель руководителя следственного управления провел личный прием граждан, которые были пациентами клиники и остались недовольны результатами работы врачей.

"Проверкой деятельности медицинской организации установлено, что у АО "АМК "Региомед" отсутствует лицензия на выполнение пластических операций, в том числе по маммопластике. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности причинение смерти человека". Дело находится на контроле руководства следственного управления", — говорится в сообщении.