В офисе "ВКонтакте" прокомментировали сообщения об иске

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. "ВКонтакте" прокомментировала сообщения о том, что жительница Уфы подала иск к соцсети на сто тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу "ВКонтакте".

Представители соцсети заявили, что пока не получали уведомлений об иске.

"Вопрос требует изучения с нашей стороны. Еще раз обращаем внимание на то, что взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательства", — рассказали в пресс-службе.

При этом в офисе "ВКонтакте" отметили важность совершенствования законов.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы Лилия Чанышева подала иск против соцсети "ВКонтакте" за предоставление ее личной информации правоохранительным органам. Она требует возмещения морального вреда в размере ста тысяч рублей.

Это первый иск к "ВКонтакте" по такому поводу.

По словам адвоката Чанышевой, соцсеть передала полиции личные данные женщины при регистрации, IP-адрес ее страницы и информацию о времени и дате ее создания. Затем эти сведения были направлены в Роскомнадзор, который запросил у женщины информацию об участниках одной из групп "ВКонтакте".

После того, как Чанышева ответила отказом, против нее возбудили административное дело.

Дела "за репосты"

С начала 2018 года в российских регионах возбудили несколько сотен уголовных дел "за репосты": пользователей Сети обвиняют в возбуждении ненависти и вражды из-за сохранения на страницах в соцсетях посторонних постов и картинок.

Одним из самых громких стало дело студентки Марии Мотузной из Барнаула. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы за картинки, которые она сохранила в своем профиле в соцсети "ВКонтакте". В итоге суд вернул дело на доследование в прокуратуру, после чего Мотузная покинула Россию.