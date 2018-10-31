В Москве у профессора МГУ вымогают более тысячи долларов, сообщил источник

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дело возбуждено в отношении неизвестного, который под угрозой опубликования компромата вымогает больше тысячи долларов у профессора МГУ в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
"Профессор химического факультета МГУ заявил в полицию, что неизвестный под угрозой распространения личных данных компрометирующего характера требует у него перевести на электронный кошелек 1,3 тысячи долларов", — сказал собеседник агентства.
Он рассказал, что требования злоумышленник направил на электронную почту профессора. По данному факту, по его словам, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ в отношении неустановленного лица.