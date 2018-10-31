В Москве у профессора МГУ вымогают более тысячи долларов, сообщил источник

Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото

Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дело возбуждено в отношении неизвестного, который под угрозой опубликования компромата вымогает больше тысячи долларов у профессора МГУ в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"Профессор химического факультета МГУ заявил в полицию, что неизвестный под угрозой распространения личных данных компрометирующего характера требует у него перевести на электронный кошелек 1,3 тысячи долларов", — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что требования злоумышленник направил на электронную почту профессора. По данному факту, по его словам, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ в отношении неустановленного лица.