В Волгограде передали в суд дело слепого пенсионера, убившего жену

ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело незрячего пенсионера из Чернышковского района Волгоградской области, которого обвиняют в убийстве гражданской жены из-за побоев, передано в суд, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, 79-летний пенсионер из Чернышковского района, страдающий полной слепотой, проживал вместе с 56-летней гражданской женой в хуторе Пристеновский, супруга его часто била, когда была пьяной, увернуться из-за своего физического состояния ему не удавалось. По информации следствия, 31 июля во время очередной ссоры при распитии спиртного мужчина схватил сожительницу, повалил на пол, нащупал шею и задушил. Старика задержали, ему предъявлено обвинение по статье "убийство", наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Чернышковского района, направлено в суд для рассмотрения по существу. Ожидать вынесения приговора пенсионер будет, находясь под домашним арестом", — говорится в сообщении следствия.