В Хабаровске в техникуме произошел пожар

ХАБАРОВСК, 31 окт — РИА Новости. Пожар произошел вечером в среду в столярном цехе промышленно-экономического техникума в Хабаровске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что сообщение о возгорании в здании мастерской техникума по улице Краснореченской краевой столицы поступило от очевидцев в 20.05 (13.05 мск) в среду.

"Прибывшие пожарные расчеты обнаружили горение пиломатериалов в учебно-производственной мастерской по деревообработке на первом этаже двухэтажного здания. Незамедлительно было подано два ствола на тушение огня. Звенья газодымозащитной службы приступили к разведке других помещений мастерской. В момент происшествия людей здесь не было", — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров, его локализовали в течение получаса. Полностью огонь был потушен в 21.45 (14.45 мск). В тушении пожара были задействованы 25 человек и семь единиц техники.

Как сообщает МЧС, погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, оборудование не пострадало и учебный процесс не будет нарушен. Причины возгорания устанавливает Государственный пожарный надзор МЧС России.