ОСК назвала сроки предоставления отчета о повреждениях "Адмирала Кузнецова"

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Отчёт по исследованию водолазами повреждений "Адмирала Кузнецова", вызванных затоплением плавдока ПД-50, будет получен вечером 31 октября, заявил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Пока нет, сегодня вечером ждём результаты этой работы", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Рахманов отметил, что размер материальных претензий к "Роснефти", а также увеличение срока ремонтов других кораблей будет установлен после определения межведомственной комиссией повреждений "Кузнецова" и принятия решения о подъеме плавдока. При этом глава ОСК отметил, что уровень ущерба уже сейчас оценивается как незначительный.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.

Всего во время ЧП на плавдоке пострадали четыре человека, они были доставлены в больницы города, двое из них были отправлены на амбулаторное лечение. Состояние одного из остававшихся в больницах не представляет угрозы для жизни, состояние второго пострадавшего во вторник оценивалось как крайне тяжелое.

Впоследствии вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о создании межведомственной комиссии с участием Минобороны и представителей промышленности по расследованию причин аварии ПД-50. По его словам, плавдок, скорее всего, поднимут со дна.