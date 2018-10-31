Защита обжаловала арест бывшего заместителя прокурора Башкирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Апелляционная жалоба на арест обвиняемого в получении взятки бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова поступила в Басманный суд Москвы, следует из электронной базы суда.

"Обжаловано 30 октября", — говорится в карточке дела.

Ранее Басманный суд Москвы заключил экс-прокурора в СИЗО до 26 декабря.

Уволенный 19 октября первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был задержан следователями в аэропорту Шереметьево. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору"). Ещё одним фигурантом дела СК называет заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артура Шаретдинова.

По данным СК, в 2017 году Горбунов и Шаретдинов через посредников получили от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова взятку в 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.