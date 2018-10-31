Устроившего взрыв в УФСБ проверят на участие в запрещенных организациях

Сотрудник полиции с собакой у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

Сотрудник полиции с собакой у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Следствие выяснит, не участвовал ли юноша, взорвавший себя в УФСБ Архангельска, в запрещенных организациях, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Будет проверяться информация о возможном участии лица, совершившего преступление, в деятельности запрещенных организаций", — сказала она.

По словам Петренко, сейчас проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, допрашиваются его близкие родственники, знакомые и иные лица, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для расследования. Кроме того, назначены взрывотехническая, судебно-медицинские и иные экспертизы.