В Челябинской области обнаружили незаконный алкогольный цех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Полицейские выявили в Челябинской области незаконный алкогольный цех, в котором обнаружены пробки, бутылки, 3 тысячи этикеток известных торговых марок, этиловый спирт и готовая алкогольная продукция, сообщает в среду ГУМВД России по региону.

"Сотрудниками ГУМВД России по Челябинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Сатки был обнаружен цех по изготовлению алкогольной и спиртосодержащей продукции, из которого изъяты более 1 тысячи пробок, свыше 2 тысяч бутылок, 3 тысячи этикеток известных торговых марок, этиловый спирт и готовая алкогольная продукция", — говорится в сообщении.

Отдел МВД России по Саткинскому району Челябинской области возбудил уголовное дело по статье уголовного кодекса РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)". Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.

Сейчас владельцы цеха, два местных жителя 1984 и 1988 годов рождения, находятся под подпиской о невыезде. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, уточняет полиция.