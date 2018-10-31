В Архангельске омбудсмен взяла на контроль ситуацию со взрывом в здании ФСБ

МУРМАНСК, 31 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Ольга Смирнова заявила, что намерена взаимодействовать со следственными органами в работе над расследованием дела о взрыве в здании ФСБ Архангельска, в организации которого подозревают 17-летнего подростка.
"Сейчас многие моменты еще предстоит уточнить, комментариев относительно личности, обстоятельств жизни этого человека я не могу дать – идет следствие, я обращусь в СК и буду отслеживать ситуацию. Вопрос очень серьезный, ситуация на контроле", — сказала Смирнова РИА Новости.