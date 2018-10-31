В Архангельске омбудсмен взяла на контроль ситуацию со взрывом в здании ФСБ

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

МУРМАНСК, 31 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Ольга Смирнова заявила, что намерена взаимодействовать со следственными органами в работе над расследованием дела о взрыве в здании ФСБ Архангельска, в организации которого подозревают 17-летнего подростка.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ, пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. СК признал взрыв терактом и заявил, что, по предварительной информации, пронес в здание самодельное взрывное устройство 17-летний местный житель.

"Сейчас многие моменты еще предстоит уточнить, комментариев относительно личности, обстоятельств жизни этого человека я не могу дать – идет следствие, я обращусь в СК и буду отслеживать ситуацию. Вопрос очень серьезный, ситуация на контроле", — сказала Смирнова РИА Новости.