В Ростовской области на трассе опрокинулся бензовоз

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт — РИА Новости. Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, идет розлив топлива, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.

"В 13.00 мск нам поступило сообщение о том, что на 1008-м километре М-4 "Дон" (Октябрьский сельский район) произошло опрокидывание бензовоза Mercedes, погибших и пострадавших нет, происходит розлив топлива", — сказал он.

На месте организовано дежурство 86-й пожарно-спасательной части (две единицы техники и восемь человек) и оперативной группы 68-й пожарно-спасательной части. Обстановка уточняется.

Как добавил РИА Новости представитель ГУМВД России по области, водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль опрокинулся на встречную полосу движения. "На встречной полосе произошло столкновение с автомобилем Nissan под управлением водителя 1962 года рождения", — сказал собеседник.

В результате аварии, по его данным, никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД.