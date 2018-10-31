РЖД восстановили движение поездов по второму пути на Кубани

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. РЖД восстановили движение поездов по второму пути на пострадавшем от наводнения участке в Краснодарском крае, сообщает компания.

"Железнодорожники продолжают восстановление инфраструктуры, пострадавшей от наводнения на сочинском побережье Краснодарского края. 31 октября в 07.56 открыто движение поездов по второму пути на перегоне Туапсе — Греческий", — говорится в сообщении.

Кроме того, завершаются ремонтные работы по первому пути: идет восстановление электрификации, устройств управления движением, добавляют в компании. В настоящее время поезда курсируют по графику. Железнодорожники предпринимают все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить все последствия непогоды, отмечается в сообщении.

Ранее, 26 октября, был восстановлен железнодорожный мост на перегоне Шепси — Водопадный, после чего было открыто движение поездов по одному пути. Уже в субботу, 27 октября, движение пассажирских поездов на пострадавшем участке было восстановлено. Кроме того, на побережье пропускаются грузовые поезда с товарами первой необходимости и топливом.

Из-за дождей на прошлой неделе в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По данным ГУ МЧС по региону, в 29 населенных пунктах подтопило 2365 жилых домов, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Из-за размыва путей были задержаны или отменены десятки поездов.