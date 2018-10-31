В мэрии Саратова прошли обыски по делу о превышении полномочий

САРАТОВ, 31 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи провели обыски в администрации Саратова и городском комитете по управлению имуществом в рамках уголовного дела о превышении полномочий при выделении земли, сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя регионального СУСК Надежда Волошина.

"Проведены обыски в администрации города и в комитете по имуществу в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации при предоставлении прав на земельные участки", — сказала собеседница агентства.

Как сообщила в среду пресс-служба администрации города, следственные действия в мэрии проводились в рамках расследования уголовного дела о хищении средств обманутых дольщиков, фигурантом которого является застройщик Алексей Абасов.

"В настоящее время ведется расследование по уголовному делу Алексея Абасова, от противоправных действий которого пострадали тысячи горожан. Правоохранительными органами проводятся различные следственные мероприятия, в том числе и в администрации Саратова. Администрация города оказывает полное содействие в проведении данного расследования", — говорится в сообщении.

Как уточнила Волошина, дело Абасова находится в производстве органов МВД, тогда как обыски проводились по делу о превышении полномочий, которое расследуют следователи СК.

Ранее пресс-служба губернатора области сообщила, что 12 домов застройщика Абасова, строившихся с привлечением средств дольщиков, но не достроенных, относятся к категории самых сложных. По предварительным подсчетам властей, для завершения строительства требуется почти 3 миллиарда рублей, с обманутыми дольщиками обсуждаются варианты возобновления строительства.

По данным регионального главка МВД, Абасов является владельцем ООО "Град-С", ООО "Град Инвест", ООО "Град-Инвест", ООО "Миал Девелопмент", ООО "Строительные системы" и ЖСК "Нагорный", которые как раз выступали застройщиками 12 проблемных домов. Полиция в мае 2017 года возбудила уголовное дело по факту нарушения прав участников долевого строительства этих многоквартирных домов по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фигурантам дела грозит до 10 лет заключения. Сам Абасов был взят под стражу.