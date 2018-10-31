В Архангельске у здания ФСБ перекрыли участок дороги после взрыва

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв. 31 октября 2018

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв. 31 октября 2018

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Спустя четыре часа после взрыва в здании ФСБ в Архангельске участок дороги по Троицкому проспекту остается перекрытым, продолжаются следственные действия, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов региона.

"На участке дороги движение перекрыто по Троицкому проспекту, осуществлен объезд по набережной Северной Двины, по Ломоносова. Открыты Карла Маркса и Поморская. Ажиотажа нет, пробок нет, все под контролем", — сказал собеседник агентства и добавил, что у здания пока продолжают работу правоохранительные органы.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ, пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. СК признал взрыв терактом и заявил, что, по предварительной информации, пронес в здание самодельное взрывное устройство 17-летний местный житель.