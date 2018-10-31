Синоптики назвали причину затопления в Краснодарском крае

Волонтеры помогают чистить дворы в Туапсе после наводнения. Архивное фото

Волонтеры помогают чистить дворы в Туапсе после наводнения. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Причиной затопления на Кубани стали осадки, которые обычно бывают при тропическом циклоне — 320 миллиметров, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

"В регионе Сочи месячная норма — это примерно 170 миллиметров и примерно такого же порядка — 170-180 миллиметров — рекорды суточного количества осадков. Эти цифры были перекрыты с большим запасом: на станции "Горный" выпадало до 320 миллиметров — практически тропический циклон", — сказал Киктёв на пресс-конференции.

По его словам, был установлен рекорд осадков для региона. При этом отмечались большие контрасты температуры.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек.