Дело о взрыве в здании ФСБ в Архангельске передали в центральный аппарат СК

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв. 31 октября 2018

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв. 31 октября 2018

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уголовное дело по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ в Архангельске передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело о взрыве в здании регионального управления ФСБ в Архангельске передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", — сказала она.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ в Архангельске. Пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. Следственный комитет России завел дело по статьям "Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов".