Микроавтобус, попавший в ДТП в Тверской области, был неисправен

ВОРОНЕЖ, 31 окт — РИА Новости. Следствие выяснило, что микроавтобус, попавший в ДТП в Тверской области, в результате которого пострадали рабочие из Молдавии, имел технические неисправности, сообщило в среду региональное управление СК РФ.

Авария произошла около 3.00 мск 30 октября на 195 километре дороги М9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области у деревни Старое. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Москвы по направлению в город Ржев, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате пострадали 12 пассажиров (одна несовершеннолетняя) и водитель автобуса, из них восемь человек были госпитализированы. Все пассажиры, по данным управления ГИБДД, — граждане Молдавии, они ехали на пограничный переход с Латвией.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)… Потребителям оказывались услуги по перевозке автобусом марки Mercedes-Benz Sprinter 3, который имел технические неисправности и незаконно внесенные изменения в конструкцию", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, авария произошла в условиях гололедицы. По данным СК, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет.