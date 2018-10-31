Погибший при взрыве в Архангельске не был сотрудником ФСБ

Сотрудники оперативных служб у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

Сотрудники оперативных служб у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

МУРМАНСК, 31 окт — РИА Новости. Погибший в результате взрыва в здании УФСБ по Архангельской области не являлся сотрудником ведомства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Елизавета Семушина.

"Погибший не является сотрудником нашего ведомства. Пока все обстоятельства устанавливаются", — сказала собеседница агентства.

Ранее губернатор региона Игорь Орлов сообщил о том, что в результате взрыва погиб один и пострадали три человека.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, по предварительной информации, погибший — устроитель взрыва. Войдя в здание, он достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Также сообщается о том, что трое пострадавших — сотрудники ФСБ.